Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye şanslı geliyor

Fenerbahçe'ye bu sezon Sinan Gümüş şanslı geliyor. Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun ilk 11'de başladığı 5 maçı kazanmayı başardı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye şanslı geliyor
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07 Nisan 2021 12:49
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün ilk 11'de çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.

Sezona 2 gol, 1 asistle devam eden 27 yaşındaki futbolcu; Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve son olarak Denizli galibiyetlerinde 11'de forma giydi..

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 lig maçında 2 gol attı 1 de asist yaptı. 

 


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