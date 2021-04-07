Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye şanslı geliyor

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün ilk 11'de çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.Sezona 2 gol, 1 asistle devam eden 27 yaşındaki futbolcu; Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve son olarak Denizli galibiyetlerinde 11'de forma giydi..27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 lig maçında 2 gol attı 1 de asist yaptı.