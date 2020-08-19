Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Sinan Gümüş transferini de bitirdi.



MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ VE...



Sportif direktör Emre Belözoğlu, dün Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan ile görüntülendi. Thiam pazarlığının yapıldığı Kalamış'taki Wyndham Hotel'de gerçekleşen görüşmede Belözoğlu, Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan'ın transfer şartlarını konuştu.



3+1 YILLIK ANLAŞMA



Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. Genoa'nın da onayının ardından transferin önünde hiçbir engel kalmadı. Anlaşmanın ardından Sinan Gümüş, bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye gelecek ve 3 +1 yıllık sözleşmeye imza atacak.



Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor.



INSTAGRAM'DAN TAKİBE ALDI



Sinan Gümüş, Instagram'dan Fenerbahçe resmi hesabını takibe aldı ve Galatasaray resmi hesabını takipten çıktı.









