Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de!

Mame Thiam'la yapılan transfer pazarlığında yer almayan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş için devreye girdi. Görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2020 07:52
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Sinan Gümüş transferini de bitirdi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ VE...

Sportif direktör Emre Belözoğlu, dün Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan ile görüntülendi. Thiam pazarlığının yapıldığı Kalamış'taki Wyndham Hotel'de gerçekleşen görüşmede Belözoğlu, Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan'ın transfer şartlarını konuştu.

3+1 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. Genoa'nın da onayının ardından transferin önünde hiçbir engel kalmadı. Anlaşmanın ardından Sinan Gümüş, bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye gelecek ve 3 +1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. 

INSTAGRAM'DAN TAKİBE ALDI

Sinan Gümüş, Instagram'dan Fenerbahçe resmi hesabını takibe aldı ve Galatasaray resmi hesabını takipten çıktı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için