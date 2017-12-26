Sinan Gümüş: 'Fatih Terim beni geliştirebilir'

Galatasaray'ın Bucaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol kaydeden Sinan Gümüş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
350. golün mutluluğunu yaşadığını belirten Sinan, "350. golü attığım için çok mutluyum. Maç öncesinde haberim yoktu, maçtan sonra Eray abi geldi ve tebrik etti. Önemli bir şey, tarihe geçiyorsun." diye konuştu.
Terim'in kendisine pozitif yansıyacağına inandığını belirten genç oyuncu, "Fatih hoca baya bir pozitif enerjiyle bize yansıdı. Bende de belli oluyor sanırım. Beni galiba çok iyi geliştirebilir, Sinan'ı çok yüksek seviyelere getirebilir. Umarım 2. yarıda daha iyi bir Sinan görürüz." ifadelerini kullandı.
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350. golün mutluluğunu yaşadığını belirten Sinan, "350. golü attığım için çok mutluyum. Maç öncesinde haberim yoktu, maçtan sonra Eray abi geldi ve tebrik etti. Önemli bir şey, tarihe geçiyorsun." diye konuştu.
Terim'in kendisine pozitif yansıyacağına inandığını belirten genç oyuncu, "Fatih hoca baya bir pozitif enerjiyle bize yansıdı. Bende de belli oluyor sanırım. Beni galiba çok iyi geliştirebilir, Sinan'ı çok yüksek seviyelere getirebilir. Umarım 2. yarıda daha iyi bir Sinan görürüz." ifadelerini kullandı.
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