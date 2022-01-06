Sinan Gümüş'e talip çok!

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı kalan Sinan Gümüş için Süper Lig ekipleri sıraya girdi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik
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Sinan Gümüş'e talip çok!
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06 Ocak 2022 11:18
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sinan Gümüş'ü sezon başında kadro dışı bırakmıştı. Gurbetçi futbolcu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirince Ali Koç'u fazlasıyla kızdırmıştı.

İlk yarıyı takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu için ara transfer döneminde yine birçok takım devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor , Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatya'nın Sinan Gümüş'ü transfer etmek istedikleri öğrenildi.

BU KEZ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe ile 1.5 sezon daha sözleşmesi olan Sinan'ın bu kez tekliflerden birini değerlendirmesi bekleniyor.


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