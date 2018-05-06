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Sinan Gümüş: ''%100 konsantrasyon!''

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta oyuna sonradan dahil olan Sinan Gümüş, karşılaşmanın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Gümüş: ''%100 konsantrasyon!''
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06 Mayıs 2018 22:05
Galatasaray'ın deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

''BURADAN BIRAKMAK İSTEMİYORUZ''

Şampiyon olmaya inandıklarını söyleyen Sinan, ''Baya bir savaştık, 2-1 galibiyet ile ayrıldık. Maç çok stresliydi ama biz bu maçı bitirmeyi başardık. Artık son 2 maç. Buraya kadar getirdik, buradan da kimseye bırakmak istemiyoruz. İnşallah son hafta Göztepe'ye şampiyon olarak gideriz'' şeklinde konuştu.

''BİZİM İÇİN GÜZEL BİR GECE''

Tüm takımın konsantre olduğunu belirten genç futbolcu, ''Biz bir takımız. Oynamayanların da %100 konsantre olması gerekiyor. Gomis'in kaçırdığı penaltıdan sonra hepimiz onu motive ettik, daha 5 dakika vardı. Maçın sonunda büyük bir sevinç vardı. Bizim için güzel bir gece oldu'' dedi.

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