Sinan Gümüş: ''%100 konsantrasyon!''

Gomis'in kaçırdığı penaltıdan sonra hepimiz onu motive ettik, daha 5 dakika vardı.

'ın deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardındanaçıklamalarda bulundu.Şampiyon olmaya inandıklarını söyleyen Sinan, ''Baya bir savaştık, 2-1 galibiyet ile ayrıldık. Maç çok stresliydi ama biz bu maçı bitirmeyi başardık. Artık son 2 maç. Buraya kadar getirdik, buradan da kimseye bırakmak istemiyoruz. İnşallah son hafta Göztepe'ye şampiyon olarak gideriz'' şeklinde konuştu.Tüm takımın konsantre olduğunu belirten genç futbolcu, ''Biz bir takımız. Oynamayanların da %100 konsantre olması gerekiyor.Maçın sonunda büyük bir sevinç vardı. Bizim için güzel bir gece oldu'' dedi.