Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşındadır, nerelidir? Sinan Güleryüz O Ses Türkiye Yılbaşı

Sinan Güleryüz oyuncu Özge Özder'in eşidir ve 1986 yılında doğmuştur yani 34 yaşındadır. Oyuncu Özge Özder ile evlenmeden önce çıkardığı şarkıyla üne kavuşan Sinan Güleryüz Özge Özder ile evlidir. Sinan Güleryüz ile ilgili bilgiler merak ediliyor ve Sinan Güleryüz kaç yaşında, Sinan Güleryüz kimdir, Sinan Güleryüz nereli, Sinan Güleryüz nerede doğmuştur?Sinan Güleryüz şarkılarıyla dikkat çekti ve üne kavuşan bir isim oldu. Oyuncu Özge Özder ile evlenen Sinan Güleryüz 34 yaşındadır ve sevilen şarkıları bulunmaktadır.Eski voleybolcu olan ve şimdilerde şarkıcı Sinan Güleryüz 1986 yılında doğmuştur ve 34 yaşındadır. Ayrıca Sinan Güleryüz Ankaralıdır. Ankara'da dünyaya gelen ve Selanik göçmeni olan Sinan Güleryüz, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Sinan Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.Senle Ben (2018)Deli Yar (2018)Biz Bize (2019)Yalı Çapkını (2019)Gidersen Eğer (2020)Aşk Sensiz de Gülüyor (2020)Meleklerin Sözü VarSorma NedenKara ÇiçeğimSademYaniVay