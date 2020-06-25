Sinan Güler, Socios.com Türkiye Basketbol Elçisi oldu

Dünya çapında Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Roma gibi büyük kulüplerin taraftar tokenlerini futbolseverler ile buluşturan Socios'un Türkiye'de futboldan sonra basketbolda da taraftarları heyecanlandıracak sürprizleri var.Sinan Güler ile yapılan anlaşma, Socios.com'un Türkiye basketbolu için ciddi adımlar atacağının göstergesi niteliğinde. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Spor Kulübü, futbol şubesinden aldığı verimi, basketbol ve espor şubelerini de Socios.com'a katarak bu sektördeki gücünü artırma isteğini kanıtladı.Sinan Güler kariyerinde Türkiye'nin en büyük basketbol takımlarından olan Anadolu Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının formalarını giydi. Mevcut olarak halen Darüşşafaka'da forma giymektedir.Sinan Güler anlaşma ile ilgili şunlar söyledi: "Socios.com gibi inovatif bir şirketi Türkiye basketbol sektöründe temsil etmek benim için çok keyifli olacak. Socios adeta icat ettiği bu yeni varlık sınıfı ile spor kulüplerine hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de kulüplerin taraftarlarına bir söz hakkı vererek karşılıklı etkileşimi arttırarak müthiş bir kazan-kazan oluşturuyorlar. Barcelona Futbol Kulübünün Pazartesi günü 2 euro'dan taraftar token arzı ile piyasaya sunduğu BAR taraftar tokenleri 2 saatte 1.3 milyon dolar getiri ile tükenmişti. Bu gerçekten ortada önemli bir değer olduğunu bize gösteriyor."Socios.com Kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus şunları söyledi: "Sisteme dâhil olacak yeni Basketbol takımlarına Socios'un ve Taraftar Tokenlerin ne olduğunu spor severlere ve kulüp yöneticilerine doğru şekilde anlatabilmek için Sinan Güler'in aramıza katılması bizim için kilit rol oynayacak. Onunla bu serüvende çalışma fırsatı yakaladığımız için mutluyuz."