Sinan Erdem'de heyecan devam ediyor! Anadolu Efes, Gran Canaria'yı ağırlıyor

ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria ile oynayacağı maçı biletleri satışa çıktı.Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!1. Kategori: 75 TL2. Kategori: 42.5 TL3. Kategori: 22.5 TL