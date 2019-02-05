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Sinan Erdem'de heyecan devam ediyor! Anadolu Efes, Gran Canaria'yı ağırlıyor

Final Four'un en büyük adaylarından Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria'yı ağırlıyor.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Erdem'de heyecan devam ediyor! Anadolu Efes, Gran Canaria'yı ağırlıyor
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05 Şubat 2019 16:46
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria ile oynayacağı maçı biletleri satışa çıktı.

Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!

Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!

BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 75 TL
2. Kategori: 42.5 TL
3. Kategori: 22.5 TL

ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


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