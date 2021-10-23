Sinan Erdem'de İstanbul derbisi: Anadolu Efes - Galatasaray Nef

ING Basketbol Süper Ligi beşinci hafta maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.



23 Ekim 2021 Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:15'te başlayacak ve Tivibuspor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak



Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko'ya 90-68 mağlup olmuş, Galatasaray Nef ise Bahçeşehir Koleji'ne 85-78 yenilmişti.



ING Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü haftanın ardından Anadolu Efes üç galibiyet ve bir mağlubiyet ile dördüncü, Galatasaray Nef ise iki galibiyet ve iki mağlubiyet ile sekizinci sırada bulunuyor.



ANADOLU EFES - GALATASARAY: 116. RANDEVU



Anadolu Efes, Galatasaray ile bugüne kadar oynadığı 115 karşılaşmada 87 galibiyet ve 28 mağlubiyet aldı.



İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 106 karşılaşmanın 79'unda Anadolu Efes galip gelirken, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, biri Galatasaray lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Anadolu Efes oldu.





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