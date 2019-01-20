Sinan Engin'den Robinho ve Galatasaray iddiası!

Sinan Engin, Galatasaray'ın Başakşehir''in Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Robinho'yu transfer etmeye çalıştığını söyledi.Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray, Robinho için çok uğraştı." dedi.Sinan Engin sözlerini "Taffarel, Robinho ile görüştü. Epey uğraştılar ancak transferi Başakşehir bitirdi. Galatasaray'ın Robinho'yu aldığı düşünsenize..." ifadeleriyle sürdürdü.Ayrıca Sinan Engin, Robinho'ya en çok Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.