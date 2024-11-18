Sinan Engin: 'Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun'

Futbol yorumcusu Sinan Engin, son dönemde Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca'nın sarı lacivertli kulübe imza atacağını öne sürdü.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Engin, "Talisca, ocakta Fenerbahçe'ye hayırlı olsun." dedi.
"TALISCA VE BİR SANTRFOR"
Sinan Engin, "En-Nesyri ocakta gidecek, gitme durumu var, isteyeni var. Talisca ile birlikte üst düzey bir santfor alınacak." iddiasını öne sürdü.
"ACUN KARDEŞİM İLE KONUŞTUM"
Sinan Engin, "Acun kardeşim ile sezon başında konuştum, 'Talisca'yı alın' demiştim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Engin, "Talisca, ocakta Fenerbahçe'ye hayırlı olsun." dedi.
"TALISCA VE BİR SANTRFOR"
Sinan Engin, "En-Nesyri ocakta gidecek, gitme durumu var, isteyeni var. Talisca ile birlikte üst düzey bir santfor alınacak." iddiasını öne sürdü.
"ACUN KARDEŞİM İLE KONUŞTUM"
Sinan Engin, "Acun kardeşim ile sezon başında konuştum, 'Talisca'yı alın' demiştim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.