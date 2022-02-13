Sinan Engin: "Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a gitmesi zor"

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ın başına geçmesinin çok düşük bir ihtimal olarak görüldünü söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a gitmesi zor'
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13 Şubat 2022 01:50
Sinan Engin, Beyaz TV'de Sergen Yalçın - Galatasaray iddiaları ve sarı kırmızılı takımın durumuyla ilgili konuştu.

Sinan Engin yaptığı yorumda, "Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a gitme ihtimali zor. Tecrübelenmiştir. Beşiktaş camiasında hatalar yaptıysa, onlara bakmıştır, değerlendirmiştir. Galatasaray camiasının bir bölümü Sergen Yalçın'a karşı çıkabilir." değerlendirmesini yaptı.

Engin ayrıca Galatasaray'ın sorununu kendi içinden çözmesi gerektiğini belirterek, "Bülent Korkmaz var, Okan Buruk var. Galatasaray bu işi kendi içinden çözecek. Fatih Terim'in gönderilmesi, Burak Elmas'ın hayatının dönüm noktası." açıklamasını yaptı.

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