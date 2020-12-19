Sinan Engin: 'Şampiyon denen takım 19 gol yedi'

Deneyimli yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki performansını yorumladı.



Yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Sarı-Lacivertlilerin eksiklerine değindi.



Sinan Engin yorumunda; "Şampiyon olacak denilen takım 19 gol yemiş. Evlilik programları vardı hani, gelen ablaya bakıyorsun, 'Yaa senin ne işin var burada diyorsun', o da biriyle anlaşamayınca 'elektrik alamadım' diyordu. Şimdi Fenerbahçe de Erol Bulut'tan elektrik alamadı. Abdullah Avcı'da da aynı şey olmuştu Beşiktaş için." dedi.



"DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"



Sinan Engin sözlerinin devamında; "Altay'ı mesela neden oynatıyorsun kupa maçında. Oynat genç çocukları, bunlara dikkat edilmesi lazım. Son dakikada atılan frikikte kurulan baraja bakın, oyuncuların maça bakış açısını görürsünüz. Ali Koç tamam çok masraf etti ama gelinen nokta bu." açıklamasında bulundu.



