Sinan Engin: "Şampiyon denen takım 19 gol yedi"

Yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin aldığı 3-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Sinan Engin: 'Şampiyon denen takım 19 gol yedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 23:52
Deneyimli yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki performansını yorumladı.

Yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Sarı-Lacivertlilerin eksiklerine değindi.

Sinan Engin yorumunda; "Şampiyon olacak denilen takım 19 gol yemiş. Evlilik programları vardı hani, gelen ablaya bakıyorsun, 'Yaa senin ne işin var burada diyorsun', o da biriyle anlaşamayınca 'elektrik alamadım' diyordu. Şimdi Fenerbahçe de Erol Bulut'tan elektrik alamadı. Abdullah Avcı'da da aynı şey olmuştu Beşiktaş için." dedi.

"DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"

Sinan Engin sözlerinin devamında; "Altay'ı mesela neden oynatıyorsun kupa maçında. Oynat genç çocukları, bunlara dikkat edilmesi lazım. Son dakikada atılan frikikte kurulan baraja bakın, oyuncuların maça bakış açısını görürsünüz. Ali Koç tamam çok masraf etti ama gelinen nokta bu." açıklamasında bulundu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için