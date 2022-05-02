Sinan Engin: 'Jorge Jesus hayırlı olsun'

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını savundu.



İşte Sinan Engin'in açıklamaları:



"Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi var, bizim gönlümüz kalmasından yana ama benim bildiğim Ali Koç bu işi bitirmiştir. İrfan Can Kahveci transferinde ben ne dedim? Ali Koç devreye giriyor, alır dedim. Koca Ali Koç, özel uçağıyla Portekiz'e gidiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı geliyor, o geliyor, bu geliyor falan filan bu iş bitmiştir. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun.



Jorge Jesus bugüne kadar birçok başkanla oturmuştur ama Ali Koç gibi zengin bir adamla oturmamıştır. Ali Koç gittiyse, o iş bitmiştir.



Ali Koç, kendi cebindeki paradan 1 hafta harcamaz, masraf yapmaz, Jorge Jesus'un yıllık maaşını çıkarır cebinden verir."



