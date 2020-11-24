Sinan Engin: 'İddaa oranlarını al, tesislere as'

Sinan Engin, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a ilginç bir öneride bulundu.



Sinan Engin, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi öncesi iddaa risk yönetimi tarafından verilen iddaa oranına dikkat çekerek maç motivasyonunu bu şekilde yapabileceğini belirtti.



Sinan Engin'in Sergen Yalçın'a yönelik sözleri şu şekilde:



"Sergen Hoca, Fenerbahçe maçı öncesi sana sesleniyorum. Şu iddaa oranlarını al Ümraniye Tesisleri'ne as. Bunu yaptıktan sonra da derbiyle ilgili başka bir şey konuşma."



