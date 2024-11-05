Sinan Engin: "Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini alacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sinan Engin: 'Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış'
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05 Kasım 2024 00:02
Son güncelleme 05 Kasım 2024 00:05
Sinan Engin, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALACAKMIŞ"

Derin Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış. Az önce öğrendim." dedi.

Sarı Kırmızılı ekibin ilerleyen günlerde Osimhen için 50 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.

Napoli, Victor Osimhen için 75 milyon euro olarak bir serbest kalma bedeli belirledi.

Galatasaray'ın yıldız santrforu Osimhen, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da sezon sonuna kadar kalacağını ifade etmişti.

PERRFORMANSI

Sarı Kırmızılı formayla 7 maça çıkan Osimhen, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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