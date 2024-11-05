Sinan Engin, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
"GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALACAKMIŞ"
Derin Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış. Az önce öğrendim." dedi.
Sarı Kırmızılı ekibin ilerleyen günlerde Osimhen için 50 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.
Napoli, Victor Osimhen için 75 milyon euro olarak bir serbest kalma bedeli belirledi.
Galatasaray'ın yıldız santrforu Osimhen, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da sezon sonuna kadar kalacağını ifade etmişti.
PERRFORMANSI
Sarı Kırmızılı formayla 7 maça çıkan Osimhen, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
"GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALACAKMIŞ"
Derin Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacakmış. Az önce öğrendim." dedi.
Sarı Kırmızılı ekibin ilerleyen günlerde Osimhen için 50 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.
Napoli, Victor Osimhen için 75 milyon euro olarak bir serbest kalma bedeli belirledi.
Galatasaray'ın yıldız santrforu Osimhen, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da sezon sonuna kadar kalacağını ifade etmişti.
PERRFORMANSI
Sarı Kırmızılı formayla 7 maça çıkan Osimhen, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.