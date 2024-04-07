Sinan Engin: "Fenerbahçe, hediye ediyor"

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Fenerbahçe, hediye ediyor'
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07 Nisan 2024 10:32
Sinan Engin, Beyaz TV'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını değerlendirdi.

Engin, Fenerbahçe'ye U19 takımıyla çıkma kararı nedeniyle eleştiride bulundu.

Sinan Engin'in sözleri şu şekilde;

"Hediye bir kupa. Fenerbahçe, kupayı hediye ediyor. Bunun adı hediyedir. Müzene gitmesi gereken önemli bir kupa ezeli rakibinden. Bu kupada oynamıyorsun, senin rakibin sıra gecesi de şıra gecesi de yapabilir. Rakibin de oynamadan, yorulmadan kupayı alıyor. Kupayı hediye ediyorsun. Bunun başka bir şeyi yok. Gövde gösterisi de olur, şov da olur, her şeyi yapabilir Galatasaray. Bu tam anlamıyla, şampiyonluk kutlaması provası. Bunun kimsenin yapmaya hakkı yok. Fenerbahçe Futbol Takımı'nı seyretmekten mahrum edemezsin Fenerbahçe taraftarını."

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