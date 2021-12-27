Sinan Engin: "Edin Visca, Trabzonspor'da!"

Sinan Engin, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferinin bittiğini öne sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Edin Visca, Trabzonspor'da!'
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26 Aralık 2021 23:54
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilgili olarak flaş bir iddia gündeme geldi.

Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca'nın transfer edilmesini yönetime bildirirken, önemli bir iddia kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sinan Engin, canlı yayında yaptığı açıklamada "Edin Visca, Trabzonspor'da" ifadelerini kullandı.

Bu arada Trabzonspor'un Efecan Karaca'nın transferi için de Alanyaspor ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR TEKLİFLERİ DOĞRULAMIŞTI

Trabzonspor maçından sonra açıklama yapan Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." açıklamasını yapmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Başakşehir'in bir oyuncusuna 2-3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey" şeklinde konuşmuştu.


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