Sinan Engin: "Derbinin yıldızı Arda Turan olur"

Sinan Engin, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Sinan Engin: 'Derbinin yıldızı Arda Turan olur'
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27 Eylül 2020 01:24
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde Sinan Engin düşüncelerini paylaştı.

Fenerbahçe'de Samatta ile Sosa'nın oynatılması gerektiğini söyleyen Engin, maçın yıldızının Arda Turan olacağını iddia ederken, "Samatta fizik olarak iyi durumdaysa mutlaka başlarım. Sosa'm varsa, ben Jose Sosa ile başlarım. Ben mutlaka Donk'u oynatırım bu maçta. Taylan, Donk, Belhanda, Feghouli, Arda ve Falcao. Derbinin yıldızı Arda Turan olur." dedi.

Galatasaray'ın kazanacağını söyleyen yorumcu, "Fenerbahçe çok hazır değil, gol yollarında sıkıntısı var. Oyun organizasyonu belli değil, kimi nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Oturmuş bir 11'i yok. Galatasaray'ın 11'ini ise gözümüz kapalı yapıyoruz. Galatasaray ondan dolayı bir adım önde, Galatasaray kazanacak." ifadelerini kullandı.



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