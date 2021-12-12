Sinan Engin: 'Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş olacak gibi'

Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü konusunda en yakın ismin Şenol Güneş olduğunu belirtti.



Engin yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı Şenol Güneş olacak gibi duruyor." sözlerini kullandı.



Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in kendisiyle ilk görüşmelerde bu sezon herhangi bir takımın başına geçmek istemediğini ilettiği haberleri gündeme gelmişti.





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