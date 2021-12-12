Sinan Engin: "Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş olacak gibi"

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik adamlık konusunda en yakın isim olduğu Sinan Engin tarafından iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sinan Engin: 'Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş olacak gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2021 00:29
Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü konusunda en yakın ismin Şenol Güneş olduğunu belirtti.

Engin yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı Şenol Güneş olacak gibi duruyor." sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in kendisiyle ilk görüşmelerde bu sezon herhangi bir takımın başına geçmek istemediğini ilettiği haberleri gündeme gelmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.