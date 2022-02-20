Sinan Engin: "Balotelli ile Galatasaray 3. olurdu"

Sinan Engin, Süper Lig'in formda golcüsü Mario Balotelli için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Sinan Engin: 'Balotelli ile Galatasaray 3. olurdu'
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20 Şubat 2022 11:09
Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli'yi Sinan Engin yorumladı.

"GALATASARAY 3. OLURDU"

İtalyan yıldızın son dönemde artan form grafiğine dikkat çeken Engin, "Şu anda Türkiye Ligi'nin tartışmasız en iyi santrforu Balotelli. Mario Balotelli, Galatasaray'da olsaydı çehresi değişmişti. 3-4 veya 5. olurdu Galatasaray" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 11 GOL ATTI

Bu sezon Adana Demirspor'da 23 maça çıkan Balotelli, 11 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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