Sinan Engin: 'Balotelli ile Galatasaray 3. olurdu'

Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli'yi Sinan Engin yorumladı.



"GALATASARAY 3. OLURDU"



İtalyan yıldızın son dönemde artan form grafiğine dikkat çeken Engin, "Şu anda Türkiye Ligi'nin tartışmasız en iyi santrforu Balotelli. Mario Balotelli, Galatasaray'da olsaydı çehresi değişmişti. 3-4 veya 5. olurdu Galatasaray" ifadelerini kullandı.



BU SEZON 11 GOL ATTI



Bu sezon Adana Demirspor'da 23 maça çıkan Balotelli, 11 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.





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