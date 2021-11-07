Sinan Engin: "10 puan da kapanır, 12 puan da kapanır"

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin ardından Sinan Engin değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: '10 puan da kapanır, 12 puan da kapanır'
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07 Kasım 2021 00:24
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadeleyi Sinan Engin Beyaz TV'de yorumladı.

Sinan Engin, "Beşiktaş'ın bir numaralı sıkıntısının Şampiyonlar Ligi'ndeki moralsizlik ve yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Onun dışında 10 puan da kapanır, 12 puan da. Yap bakalım geçen seneki gibi bir seri sen. Puan farkı kapanır, kapanmayacak bir şey yok, çok kapandı bu kadar farklar" dedi.

Beşiktaş, Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından, ligde bordo-mavililerin 10 puan gerisine düştü.


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