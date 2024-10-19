Sinan Boztepe'den Galatasaray için açıklama

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sinan Boztepe'den Galatasaray için açıklama
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19 Ekim 2024 09:45
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Sinan Boztepe, Galatasaray maçının kendileri açısından önemine dikkat çekti, "Rakibimiz karşısında önce centilmenliği, sonra da galibiyeti hedefliyoruz" dedi.

Boztepe, takımın sistem ve oyun anlayışının kazanmaya yönelik olduğunu belirterek, "Tek sıkıntımız gol bölgesinde yaşanan beceri ve şans faktörü. Bu iki faktör yanımızda olmadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama inanıyorum ki; Galatasaray karşısında bu iki negatif yönü de pozitife dönüştüreceğiz. Taraftarımızla birlikte oyuncularımın bunu başaracaklarından en ufak kuşkum yok" diye konuştu.

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