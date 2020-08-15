Sinan Bolat'ın yeni adresi Göztepe oluyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Beto'nun boşluğunu Sinan Bolat ile doldurmak istiyor. İzmir temsilcisi, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki eldivenle büyük oranda anlaşma sağladı

Haber; Haberturk
Sinan Bolat'ın yeni adresi Göztepe oluyor
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15 Ağustos 2020 12:44
Beto'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Göztepe'nin gündemine Sinan Bolat gelmişti. İsmi Beşiktaş'la da anılan milli eldivenle temasa geçen İzmir ekibi, görüşmelerde ciddi mesafe kaydetti.

Sarı-Kırmızılılar kısa süre önce 31 yaşındaki eldivenle pazarlık masasına oturdu. Belçika ekibi Royal Antwerp ile sözleşmesi sona eren bonservisi elinde bulunan deneyimli kaleciye teklifini sunan Göztepe, prensip anlaşmasına vardı.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, son dakika bir gelişme olmaması halinde imzaların atılacağı belirtildi. Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Porto, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te de görev yapmıştı.



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