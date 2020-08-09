Sinan Bolat'a Süper Lig'den bir talip daha çıktı

Kaleci arayışında olan Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sinan Bolat'ı istiyor. Taraflar önümüzdeki hafta görüşmek adına birbirinden söz alırken Göz Göz, milli eldiveni ikna edecek teklifi hazırlamanın peşinde.

Haber; Yeni Asır
Sinan Bolat'a Süper Lig'den bir talip daha çıktı
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09 Ağustos 2020 12:44
38 yaşındaki Beto ile sözleşme yenilemeyen Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışına başlamıştı. İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da listesinde yer alan milli eldiven Sinan Bolat'ı gözüne kestirdi. Başarılı kaleciyi listesine alan Göz Göz, önümüzdeki sezonlarda uygulanacak yabancı sınırını da düşünerek kalesini emin ellere emanet etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ilk hedef Sinan olurken, tarafların görüşmek için birbirinden söz aldığı öğrenildi.

Bonservisi elinde

31 yaşındaki kaleci ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacak olan Göztepe bonservis sorununun olmaması nedeniyle transfere bir hayli sıcak bakıyor. Bu transferde Galatasaray ve Beşiktaş'la yarışan Sarı-Kırmızılı ekip, Sinan'ı ikna edecek teklif üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Yurt dışında kariyer yaptı

Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat kariyerinin büyük bir kısmını yurt dışında geçirdi.

Futbola Belçika'da başlayan Milli file bekçisi; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te görev yaptı.




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