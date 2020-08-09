Sinan Bolat'a Süper Lig'den bir talip daha çıktı

38 yaşındaki Beto ile sözleşme yenilemeyen Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışına başlamıştı. İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da listesinde yer alan milli eldiven Sinan Bolat'ı gözüne kestirdi. Başarılı kaleciyi listesine alan Göz Göz, önümüzdeki sezonlarda uygulanacak yabancı sınırını da düşünerek kalesini emin ellere emanet etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ilk hedef Sinan olurken, tarafların görüşmek için birbirinden söz aldığı öğrenildi.31 yaşındaki kaleci ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacak olan Göztepe bonservis sorununun olmaması nedeniyle transfere bir hayli sıcak bakıyor. Bu transferde Galatasaray ve Beşiktaş'la yarışan Sarı-Kırmızılı ekip, Sinan'ı ikna edecek teklif üzerinde çalışmalarına devam ediyor.Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat kariyerinin büyük bir kısmını yurt dışında geçirdi.Futbola Belçika'da başlayan Milli file bekçisi; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te görev yaptı.