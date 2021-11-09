Sinan Bolat: 'Uğurcan, Altay, Ersin... Avrupa olur'

A Milli Takım'ın kalecilerinden Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.



İlk olarak konuşan Sinan Bolat "Cebelitarık karşılaşmasına odaklanmak istiyoruz. O maçtan 3 puan almak istiyoruz. 3 puanla güzel bir moralle Karadağ maçına çıkmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz full." dedi.



"TECRÜBELERİMİ AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM"



Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sinan Bolat "Altay kardeşime geçmiş olsun, inşallah en kısa zamanda sağlığına ulaşır ve aramızda olur. İki genç kardeşimiz arasında abi durumundayım. Tecrübelerimi elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Hepsi birbirinden yetenekli. Zaten performansları ortada. İnşallah Avrupa'da da ülkemizi temsil ederler." ifadelerini kullandı.



"UĞURCAN, ALTAY, ERSİN... AVRUPA!"



Türk kalecilerin Avrupa'ya gidebileceğini söyleyen Sinan Bolat "Uğurcan, Ersin, Altay kendilerini Avrupa için de kanıtlamış oyuncular. Avrupa'ya daha çok önem veriyorum. Ben de Avrupa'da oynadığım için benim için de gurur. İnşallah bunun devamı gelecektir." açıklamasını yaptı.



Sinan Bolat ayrıca "Hamit Abimizin ve hocamızın gelişiyle yeni bir hava oluştu. Hocamız da istediği taktikleri bize gösterir ve en iyi sonuçları alarak iyi yerlere geliriz." dedi.





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