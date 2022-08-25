Sinan Bolat'tan Fenerbahçe itirafı!

Gent'ten Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Sinan Bolat, Fenerbahçe için trasnfer itirafında bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Sinan Bolat'tan Fenerbahçe itirafı!
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25 Ağustos 2022 14:32
Gent'ten Westerlo'ya transfer olan milli kaleci Sinan Bolat, transfer itirafında bulundu.

Başarılı kaleci yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak Westerlo'ya gittiğini açıkladı.

Sinan Bolat TRT Spor'a, "Fenerbahçe'den teklif vardı. Başka teklifler de vardı. Westerlo'nun projesine inandım ve buraya geldim." ifadelerini kullandı.

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