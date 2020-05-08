Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Milli kalecilerimizden Sinan Bolat, kulübü Royal Antwerp ile olan sözleşmesini fesh etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; royalantwerpfc.be
Sinan Bolat kulübünden ayrıldı
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08 Mayıs 2020 01:42
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından Milli kaleci ile sözleşmenin fesh edildiği belirtildi. Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı.

Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.

31 yaşındaki Sinan Bolat'ın adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giymişti.

Royal Antwerp kulübü ayrıca Kevin Mirallas ile olan sözleşmelerini de fesh edildiğini duyurdu.

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