Sinan Akgün: "Galibiyeti hak eden bizdik"

Giresunspor'da yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Sivasspor karşısındaki 2-2'lik beraberliği değerlendirdi. Akgün, galibiyete yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
Abone Ol
Sinan Akgün: 'Galibiyeti hak eden bizdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2022 15:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine, dün sahalarında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Maçın ilk yarısını 2-0 yenik kapattıklarını ancak ikinci yarıda oyuncularının üstün bir performans ortaya koyduğunu belirten Akgün, "İki gol bulduk ve maçta beraberliği de yakaladık. Galibiyet elde edecek pozisyonlar da bulduk. Ancak şanssızlıklar nedeniyle bunları değerlendiremedik. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sezonun tamamlanmasına 7 hafta kaldığını dile getiren Akgün, en iyi sonuçları alarak ligde kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.