Şimşek: 'Masa başı kurbanı olmak istemiyorum'

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, doping nedeniyle iptal edilen ödül ve dereceleri hakkında açıklamada bulundu.



Yaptığı yazılı açıklamada Cengizhan Şimşek, yasaklı madde kullanmadığını savundu.



Açıklamasında, "Hakkımda çıkan haberlerden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek istedim." diyen Şimşek şunları kaydetti:



"2016 yılında WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) havuzuna dahil edildim. Neden ve niçin havuza alındım bilmiyorum. Buna rağmen her ay nerde olduğumu, antrenman yaptığımı, nerede kaldığımı bildirmem için bana mail attılar ve her ay rutin olarak eksiksiz bir şekilde yaptım. Ara ara gece gündüz şafak operasyonu yapar gibi evime baskına numune almaya geldiler ve her defasında numunemi verdim. 4 sene boyunca bütün yapılan testlerimin hepsinde tertemiz çıktım."



"Hiç bir şekilde vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır"



Kovid-19 salgını sürecinde bir süre hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanından kaldığını anlatan Başpehlivan Şimşek, "Pandemi süreciydi. Aklıma hiç yer bildirimi gelmedi bile. Zaten gelseydi de internet ve telefon çekmiyordu. Aradan 1 ay geçtikten ve iyileştikten sonra tekrar antrenmanlarıma devam etmek için merkeze indim. İndiğimde tarafıma atılan mailde savunmamın istendiğini gördüm. Savunmada olduğu gibi süreci anlattım." ifadelerini kullandı.



Savunma sonucu federasyonun kendisine 6 ay ceza verdiğini kaydeden Şimşek, "Ben de o kulüp antrenörümüz Hasan Aydın'a durumu anlattı. Hocam şu an ki Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile konuştuğunu, cezayı ve dosyayı hallettiklerini, antrenmanlarıma devam edebileceğimi söylediler. 2021 ve 2022 yıllarında aralıksız her güreş müsabakasına çıktım, sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım. 2016 yılından beri de bir çok güreş müsabakası öncesi numune verdim hiç bir şekilde vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır." savunmasında bulundu.



"Masa başı kurbanı olmak istemiyorum"



2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları öncesinde de numune verdiğini, kanında yasaklı madde çıkmadığını iddia eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Kırkpınar'da da her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm, sonuna kadar vermeye hazırım hiçbir zaman numuneden kaçmadım, kaçmam da. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı'nı arayarak her zaman 'güreşmemde sakınca var mı' diye sordum, her seferinde sıkıntı yok dediler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Hasan Aydın hocama her zaman danıştım. 'Varsa bir cezam çekeyim. Sonuçta birisi antrenörüm ve yetkili hocam, diğeri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmak ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir. Ben alnımın akı ile Edirne er meydanında tek başıma savaştım. Herkes ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim. 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal hakkımı kullanacağım. Spor Mahkemesi'ne (CAS) kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum. Şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum. Sevenlerimi üzdüğüm için çok özür diliyorum, yüce Türk adaletine güveniyorum."





