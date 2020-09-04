Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi transferi için flaş bir açıkllama yaptı.



Vedat Muriqi ile ilgili basın toplantısında gelen soruya Inzaghi, "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında. Ancak, bizde bu transfer için hazır olacağız." yanıtını verdi.



Simone Inzaghi, Vedat Muriqi dışında Fares ile de ilgilendiklerini ve yönetimin kendisine birkaç transfer sözü verdiğini duyurdu.



GÖRÜŞMELERDE FARK 1 MİLYONA İNDİ



Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmelerinde artık sona gelindi. Lazio'nun ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Vedat için Fenerbahçe'ye toplam 19 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı ancak sarı-lacivertli yönetim 20 milyon euro direkt bonservis bedelinde diretiyor.



Vedat için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ve 3 milyon euro da bonus içeren bir teklif sunan Lazio, Fenerbahçe'nin bonusları da garanti ücretin içerisine alabileceği net 20 milyon euroluk bir ödeme istedi.



FENERBAHÇE'NİN VEDAT'TAN İSTEĞİ



Lazio ile Fenerbahçe arasında hem garanti ücret (bonus olmadan) hem de toplam 1 milyon euroluk farktan dolayı görüşmeler belirli bir seviye durmuş durumda. Daha önce Lazio'nun yaptığı üç teklifi de reddeden Fenerbahçe Yönetimi, İtalyan kulübünün son teklifine sıcak bakarken; diğer yandan da Vedat'ın kulüpten 6 aylık alacağını bırakmasını talep ediyor.



LAZIO'YA 5 YILLIK İMZA ATACAK



Lazio ile 5 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 1.7 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşan Vedat Muriqi de yaptığı açıklamada kulüplerin anlaşmasını beklediğini ve Fenerbahçe'nin kendisine kolaylık göstereceğine inandığını dile getirdi.







