Simone Inzaghi: 'Tur ilk maçta çözülmeyecek'

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak İtalya ekipleri Milan ve Inter, kırmızı-siyahlıların ev sahibi olacağa ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.



Milan ve Inter'in ortak kullandığı San Siro Stadı, Milano kentinin iki köklü ekibinin Avrupa arenasındaki mücadelesine ev sahipliği yapacak. Dev müsabaka öncesi her iki takım, son antrenmanlarını yaparken, teknik direktörler de ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.



Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de "Aklımızı ve yüreğimizi çok iyi kullanmamız gerekecek. Yüreğimizi koyacağımızdan yana bir şüphem yok. Akılımızı da iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. 180 dakikalık bir mücadele olduğunu bilerek oynamalıyız çünkü maç içinde beklenmedik anlar, tuzaklar olacaktır." yorumunu yaptı.



20 aylık dönemde 7 derbi mücadelesine çıktıklarını hatırlatan Inzaghi, "Kazandık, kaybettik. Bunlar bize fikir verebilecek maçlar ama her maçın kendi hikayesi var. Inter'in daha fazla hücumda olduğu ya da savunmada olduğu anlar olacak. Bir arada kalmalı, büyük fedakarlık yapmalı ve takım arkadaşımız için oynamalıyız. Korku olmamalı, oynama isteği olmalı. Şimdi finale gitmeyi ümit ediyoruz. Rüyaya 180 dakika uzaktayız." şeklinde konuştu.



Inzaghi, yarınki maçı kim kaybederse bunun başarısızlık olmayacağını ifade etti. Kariyerindeki en önemli maça çıktığı ve neler hissettiği sorulan Inzaghi, "Bu derbinin herkes için ne ifade ettiğini biliyoruz. Ama ben sakinim. Oyuncularım iyi çalıştı ve maça konsantreler. Maçın yarın akşam çözülmeyeceğini biliyoruz." yorumun yaptı.



Inzaghi, bu sezon "Devler Ligi"nde Barcelona ve Bayren Münih'in olduğu gruptan çıkıp bu noktaya geldiklerini vurgulayarak, "Daha sonra Porto ve Benfica geldi ki aşılması gereken zor engellerdi. Şimdi finale kalmak için bir taneye daha ihtiyacımız var." dedi.



Ezeli rakiplerinde Leao'nun durumunun belli olmamasına ilişkin bir soru üzerine Inzaghi, her duruma karşı hazırlıklı olduklarını, Leao'nun oynayıp oynamasının kendi planlarını etkilemeyeceğini söyledi.



20 yıl sonra yeniden "Devler Ligi" yarı finalinde karşılaşacaklar



İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 3 mücadeleden birini Milan kazanırken, ikisinde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.



Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ezeli rakiplerin ligin ikinci yarısında oynadıkları maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde önceki yıllarda 4 kez karşı karşıya geldi.



İki takım, son olarak 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde karşılaşmıştı. 2004-2005 sezonunda ev sahibi olduğu ilk maçta Milan, Inter'i 2-0 yenmişti. Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması sebebiyle yarım kalmış, Milan hükmen 3-0 galip ilan edilmişti.



20 yıl önce ise iki rakip, ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmişti. 2002-2003 sezonunda Milan'ın ev sahibi olduğu ilk maç 0-0 berabere bitmiş, Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise 1-1 sonuçlanmıştı. Milan, rövanş maçında deplasman golü kuralının verdiği avantajlı skoru elde ederek finale yükselmişti. Milan, o yıl finalde bir başka İtalyan Juventus ile Manchester'daki Old Trafford'da karşılaşmış ve normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçı penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük kurarak kupayı müzesine götürmüştü.





