Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye İngiltere'de 1-0 yenilen, İspanya'da ise 0-0 berabere kalarak elenen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone açıklamalarda bulundu.



Rakip futbolcuların yerde olduğu sırada tribünlerle birlikte alkış tutmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diego Simeone "Pep Guardiola'nın takımını değil, kendi takımımın çabasını alkışladım. Vakit geçirmelerine ise bir şey diyemem, sahadaki hakemin kararıdır." dedi.



Simeone ayrıca "Elendiğimiz için gerçekten üzgünüz ama hariak bir takıma elendik. Rakibimizi tebrik ediyoruz, kim olduğumuzla ve buraya kadar gelişimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.





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