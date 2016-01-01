Simone Biles, yer hareketleri finalinden çekildi!

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, Tokyo 2020'de yer hareketleri finalinden çekildi.

Simone Biles, yer hareketleri finalinden çekildi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte mücadele eden ABD'li Simone Biles, yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle yarın yapılacak kadınlar yer hareketleri finalinden çekildi.

ABD Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Biles'ın yer hareketleri finaline de katılmayacağı, denge aleti finalinde yarışıp yarışmayacağına ise daha sonra karar verileceği belirtildi.

Rio 2016'da 4 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Biles, Tokyo 2020'de kadınlar takım ile bireysel genel tasnif, atlama masası ve asimetrik bar finallerinden de çekilme kararı almıştı.

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