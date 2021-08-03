Simone Biles, denge aletinde bronz madalya aldı!

Yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle bazı finallere çıkmayan ve Tokyo Olimpiyatları'nda en çok konuşulan sporculardan biri olan dünyaca ünlü ABD'li cimnastikçi Biles, bugün yarıştığı denge aletinde üçüncü oldu.

Simone Biles, denge aletinde bronz madalya aldı!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde ABD'li cimnastikçi Simone Biles denge aletinde 3. oldu.

Tokyo 2020'de yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki sporcu, bugün gerçekleştirilen denge aletinde ise mücadele etti.

Denge aletinde 14.000 puan toplayan Biles, 14.233 puan alan Çinli Xijing Tang'ın gerisinde kaldı. Son olarak mücadelesini yapan bir başka Çinli cimnastikçi Chenchen Guan'ın 14.633 puanla ilk sıraya yerleşmesiyle ABD'li sporcu üçüncü sıraya geriledi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Chenchen Guan altın, vatandaşı Xijing Tang ise gümüş madalya kazandı.

Biles 31. madalyasını aldı

Olimpiyatlarda en çok konuşulan sporculardan biri olan Biles, denge aletindeki bronz madalyasıyla dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında kariyerindeki 31. madalyayı elde etti.

Dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyası bulunan Biles, dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumunda bulunuyor. Biles, olimpiyatlarda kazandığı madalyalarla bu sayıyı 31'e çıkardı.

Zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Tokyo 2020'de istediği gibi mücadele edemeyen Biles'ın gelecekteki kararı da merakla bekleniyor. Biles, devam etme kararı aldığı takdirde dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında alacağı 3 madalyayla Belaruslu cimnastikçi Vitaly Scherbo (33) ve Rus Larisa Latynina'yı (32) geçerek tüm zamanların en çok madalya kazanan cimnastikçisi olma fırsatını yakalayacak.

Son Dakika Haberleri
Erkek basketbolda son yarı finalist Avustralya!
Türkiye'nin olimpiyatta 11. günü nasıl geçti?
Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 10. oldu
Ramil Guliyev, Tokyo'ya veda etti!
Kadınlar 800 metre finalini Athing Mu kazandı!
Kadınlar çekiç atmada üst üste 3. altın madalyasını aldı!
Kadınlar 200 metre finalini Thompson-Herah kazandı
Erkek futbolunda ilk finalist Brezilya!
Arjantin, erkek voleybolunda yarı finalde!
Gana 29 yıl sonra ilk olimpiyat madalyasını kazandı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play