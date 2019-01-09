  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Simona Halep'ten şaşırtan dönüş

Sakatlığı nedeniyle üç ay kortlardan uzak kalan tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, Uluslararası Sidney Turnuvası'nda Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 yenildi.

Kaynak: AA
Simona Halep'ten şaşırtan dönüş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 15:30
Teniste tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 yenildi.

Sırtındaki sakatlık nedeniyle kortlardan üç ay uzak kalan Fransa Açık'ın son şampiyonu Rumen tenisçi Halep, Uluslararası Sidney Turnuvası ikinci turunda dünya klasmanında 15. sırada yer alan Barty ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 27 dakika süren maçı 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden 27 yaşındaki Halep, turnuvaya veda etti.

Halep'in geçen sezon final oynadığı sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için