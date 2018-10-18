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Simona Halep, WTA Finallerinde yok

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Singapur'da düzenlenecek WTA Finalleri'nde olmayacağını açıkladı.

Kaynak: AA
Simona Halep, WTA Finallerinde yok
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18 Ekim 2018 13:06
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Singapur'da düzenlenecek WTA Finalleri'nde sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.

WTA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya 1 numarası Halep'in sırtındaki sakatlık sebebiyle 21 Ekim'de başlayacak WTA Finalleri'nden çekildiği bildirildi. Halep'in yerine dünya sıralamasında 10. basamakta bulunan Hollandalı Kiki Bertens'in finallerde mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki Halep, "Üst seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Hala acı hissediyorum. Son 4 haftada antrenman yapamadım. Böyle büyük turnuvalardan çekilmek her zaman zordur. Bunu kariyerimde ilk kez yaşıyorum. Benim için zor bir karar oldu ama sağlığım için en iyisi bu." ifadelerini kullandı.

Yıl içinde WTA turnuvalarında en iyi puanı toplayan 8 kadın tenisçinin Singapur'da sert kortta mücadele edeceği finaller, 21-28 Ekim'de gerçekleştirilecek. Finallere Alman Angelique Kerber, Japon Naomi Osaka, Danimarkalı Caroline Wozniacki, ABD'li Sloane Stephens, Ukraynalı Elina Svitolina, Çek Petra Kvitova ve Karolina Pliskova ile Hollandalı Kiki Bertens katılacak.

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