Simon: "Umduğumuz yerde değiliz"

Zenit ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te Krunoslav Simon, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Simon: 'Umduğumuz yerde değiliz'
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26 Ocak 2022 23:12
Turkish Airlines Euroleague'in 23. haftasında 27 Ocak 2022, Perşembe günü, Rusya temsilcisi Zenit ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te Krunoslav Simon, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim için çok önemli bir maç, çünkü puan durumunda umduğumuz yerde değiliz. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçta bizi yenmişlerdi, bu yüzden ilk saniyeden itibaren maça tam odaklanmamız ve akıllı ve agresif oynamamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri tam bir şekilde yaparsak, bu maçı kazanmak için yeterli kaliteye sahip olduğumuzdan eminim."

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