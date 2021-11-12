Simon: 'Sonunda geri döndük'

Anadolu Efes'in başarılı isimlerinden Krunoslav Simon, Alba Berlin maçının ardından konuştu.



Simon maçın başından sonuna kadar konsantre şekilde geçirdiklerini belirterek, "Bu maç bizim için çok önemliydi. İlk dakikadan itibaren konsantreydik. Çok maç kaybettik. Sonunda geri döndük diyebilirim." diye konuştu.



Kendi performansıyla ilgili de konuşan Simon, "Uzun bir aradan sonra oynamak kolay değil. Adım adım formumu, performansımı yakalayacağım. Şu an iyi bir düzeye geldim diyebilirim." sözlerini kullandı.





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