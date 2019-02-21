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Simon: "Olympiakos güçlü ama yanımızda taraftarımız olacak"

Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon, Olympiakos maçı öncesi Sporx'e özel açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Simon: 'Olympiakos güçlü ama yanımızda taraftarımız olacak'
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21 Şubat 2019 12:56
Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon, Olympiakos ile bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesi Sporx'e konuştu.

İşte Simon'un maç öncesi değerlendirmeleri:

"Olympiakos maçı, bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Playoffta ev sahibi avantajını elde edebilmek için bu maçta kazanmamız çok kritik. Yunanistan'da çok çekişmeli bir maç sonunda kaybetmiştik. Olympiakos çok güçlü bir takım ama taraftarımız yanımızdayken kazanacağız ve avantaj bizim olacak."

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