Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon, Olympiakos ile bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesi Sporx'e konuştu.
İşte Simon'un maç öncesi değerlendirmeleri:
"Olympiakos maçı, bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Playoffta ev sahibi avantajını elde edebilmek için bu maçta kazanmamız çok kritik. Yunanistan'da çok çekişmeli bir maç sonunda kaybetmiştik. Olympiakos çok güçlü bir takım ama taraftarımız yanımızdayken kazanacağız ve avantaj bizim olacak."
FINAL FOUR YOLUNDA ANADOLU EFES'İN YANINDA OL!
Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
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1. Kategori: 75 TL
2. Kategori: 42.5 TL
3. Kategori: 30 TL
4. Kategori: 22.5 TL
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İşte Simon'un maç öncesi değerlendirmeleri:
"Olympiakos maçı, bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Playoffta ev sahibi avantajını elde edebilmek için bu maçta kazanmamız çok kritik. Yunanistan'da çok çekişmeli bir maç sonunda kaybetmiştik. Olympiakos çok güçlü bir takım ama taraftarımız yanımızdayken kazanacağız ve avantaj bizim olacak."
FINAL FOUR YOLUNDA ANADOLU EFES'İN YANINDA OL!
Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!
BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 75 TL
2. Kategori: 42.5 TL
3. Kategori: 30 TL
4. Kategori: 22.5 TL
ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın