Simon Kjaer: "Olan oldu, problem yok"

Milan forması giyen Simon Kjaer, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Zlatan Ibrahimovic'le yaşadıklarını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Simon Kjaer: 'Olan oldu, problem yok'
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05 Kasım 2020 18:16
Simon Kjaer, Fenerbahçe forması giyerken Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu.

Fenerbahçe, o gün UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Maça damga vuran anlardan birisi de Ibrahimovic'in, Kjaer'in boğazını sıkması oldu. Maçta yaşanan gerginliklere rağmen Fenerbahçe kazanan taraf olmayı başardı.

"ZLATAN ÇOK PROFESYONEL"

Kjaer yaşananlarla ilgili açıklamasında; "Herkes Milan'daki varlığını hissediyor. Zlatan çok ciddi ve profesyonel bir insan. Onun tek amacı kazanmak. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde aramızda kısa süreli bir gerginlik oldu. O gün saha içinde mücadele ettik ve bitti. Bugün aramızda hiçbir problem yok. O olayı hiç konuşmadık." dedi.

Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer, artık Milan'ın başarısı için beraber mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda iyi bir başlangıç yapan Milan, Serie A'da 6 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.





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