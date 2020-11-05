Simon Kjaer: 'Olan oldu, problem yok'

Simon Kjaer, Fenerbahçe forması giyerken Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu.Fenerbahçe, o gün UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti.Maça damga vuran anlardan birisi de Ibrahimovic'in, Kjaer'in boğazını sıkması oldu. Maçta yaşanan gerginliklere rağmen Fenerbahçe kazanan taraf olmayı başardı.Kjaer yaşananlarla ilgili açıklamasında; "" dedi.Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer, artık Milan'ın başarısı için beraber mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda iyi bir başlangıç yapan Milan, Serie A'da 6 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.