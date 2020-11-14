Simon Kjaer, Milan'da 'liderlik' rolünü benimsiyor

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer, Milan'da bu sezon başında yakaladıkları başarılı sonuçları değerlendirdi.



Danimarkalı stoper Kjaer, Milan'daki genç isimler için liderlik rolünü de benimsediğini belirtti.



"ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



31 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Antrenmanlarda bile genç isimlere el uzatıyorum. Onlar için bir örnek olmaya çalışıyorum. Genç oyuncuların ünümüzün arkasına saklanmamamız gerektiğini öğrenmesini istiyorum." dedi.



Kjaer, teknik direktörleri için; "Pioli'nin iyi yanı, oyuncularının endişeleri olduğunda onları dinlemesi ve onlar için ideal çözümü bulmasıdır. Nihai kararları o veriyor ama en azından diyalog var ve bu onu benim için mükemmel bir koç yapıyor." açıklamalarında bulundu.



