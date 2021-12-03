Simon Kjaer'e kötü haber! Sezonu kapattı...

İtalya Ligi Serie A'da Milan'ın Genoa deplasmanında oynadığı maçta Danimarkalı stoper Simon Kjaer sakatlandı.La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; dizinden sakatlanan Kjaer'in yapılan tetkikleri sonrasında en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu büyük ölçüde kapattığı belirtildi.Haberde 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı açıklandı.Simon Kjaer, bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu ayrıca Ballon d'Or sıralamasında 18. olmuştu.