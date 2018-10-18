Simon Kjaer: 'Barcelona darmadağın eder'

Sevilla'nın tecrübeli stoperi Simon Kjaer, La Liga'da oynayacakları Barcelona maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
İşte Simon Kjaer'in açıklamaları;
"Camp Nou'ya korkarak giderseniz, Barcelona sizi darmadağın eder. Takımınıza ve futbolunuza inanmalısınız. Onlardan korkmuyoruz. Sadece saygı duyuyoruz"
OTOBÜS PARK ETMEK...
"Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Konsantre bir şekilde oynamalıyız. Hücum da edeceğiz. Camp Nou'da otobüs park ederek 10 maçın 1'ini kazanabilirsiniz"
LIONEL MESSI YORUMU
"Messi harika bir oyuncu ve en yüksek seviyesine ulaştığında durdurulması inanılmaz zor. Ancak Barcelona'da birçok harika oyuncu var."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Simon Kjaer'in açıklamaları;
"Camp Nou'ya korkarak giderseniz, Barcelona sizi darmadağın eder. Takımınıza ve futbolunuza inanmalısınız. Onlardan korkmuyoruz. Sadece saygı duyuyoruz"
OTOBÜS PARK ETMEK...
"Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Konsantre bir şekilde oynamalıyız. Hücum da edeceğiz. Camp Nou'da otobüs park ederek 10 maçın 1'ini kazanabilirsiniz"
LIONEL MESSI YORUMU
"Messi harika bir oyuncu ve en yüksek seviyesine ulaştığında durdurulması inanılmaz zor. Ancak Barcelona'da birçok harika oyuncu var."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın