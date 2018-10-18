Simon Kjaer: 'Barcelona darmadağın eder'

Sevilla'nın tecrübeli stoperi, La Liga'da oynayacakları Barcelona maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu."Camp Nou'ya korkarak giderseniz, Barcelona sizi darmadağın eder. Takımınıza ve futbolunuza inanmalısınız. Onlardan korkmuyoruz. Sadece saygı duyuyoruz""Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Konsantre bir şekilde oynamalıyız. Hücum da edeceğiz. Camp Nou'da otobüs park ederek 10 maçın 1'ini kazanabilirsiniz""Messi harika bir oyuncu ve en yüksek seviyesine ulaştığında durdurulması inanılmaz zor. Ancak Barcelona'da birçok harika oyuncu var."