Simon Kjaer: 'Artık bana yarı final yetmez'

Danimarka'nın kaptanı Simon Kjaer, Çekya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Yarı finalin artık kendisi için yeterli olmadığını belirten Kjaer, "Bu turnuvaya gelirken bir amacımız vardı, o da Wembley'e tekrar geri dönmekti. Yarı final bana yeter dersem, yalan söylemiş olurum. Şimdi kendimizi toplamalıyız, 4 gün sonra bir maçımız daha var" ifadelerini kullandı.



Baskı altında defans yapmasına değinen tecrübeli oyuncu, "Bu benim sevdiğim bir şey. Ayakta durmak, kafayla topları uzaklaştırmak. Belki onlara çok şans verdik ancak iyi durmayı başardık" dedi.



Danimarka, şampiyon olduğu EURO 1992'den sonra ilk kez bir turnuvada yarı finale yükseldi.







