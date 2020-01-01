AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Simon Kjaer: "Artık bana yarı final yetmez"

Danimarka'nın kaptanı Kjaer, yarı final başarısının ardından konuştu.

Simon Kjaer: 'Artık bana yarı final yetmez'
Danimarka'nın kaptanı Simon Kjaer, Çekya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yarı finalin artık kendisi için yeterli olmadığını belirten Kjaer, "Bu turnuvaya gelirken bir amacımız vardı, o da Wembley'e tekrar geri dönmekti. Yarı final bana yeter dersem, yalan söylemiş olurum. Şimdi kendimizi toplamalıyız, 4 gün sonra bir maçımız daha var" ifadelerini kullandı.

Baskı altında defans yapmasına değinen tecrübeli oyuncu, "Bu benim sevdiğim bir şey. Ayakta durmak, kafayla topları uzaklaştırmak. Belki onlara çok şans verdik ancak iyi durmayı başardık" dedi.

Danimarka, şampiyon olduğu EURO 1992'den sonra ilk kez bir turnuvada yarı finale yükseldi.

 

Son Dakika Haberleri
Simon Kjaer: "Artık bana yarı final yetmez"
Danimarka'nın rüyası sürüyor!
iddaa tahmini: Ukrayna - İngiltere
iddaa tahmini: Çekya - Danimarka
Ukrayna - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da
Çekya - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da
Hjulmand: "Kendimize özel felsefemiz var"
Donnarumma: "Olağanüstü bir takımız"
Vertonghen: "Neyi eksik yapıyoruz bilmiyorum"
Roberto Martinez: "İkinci golü atsaydık kazanabilirdik"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play