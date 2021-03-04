Simon: 'Kariyerimin en iyisiydi'

Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon, CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Simon'un sözleri:



"Bu bir takım oyunu! Ben kariyerim boyunca gördüğüm en iyi devreydi, ilk yarıdaki oyunumuz. Her oyuncu mutluydu. Savunmada serttik. Topu paylaştık. Sonuç ortadaydı. Sadece 1 galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."



