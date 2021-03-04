Simon: "Kariyerimin en iyisiydi"

Krunoslav Simon, Anadolu Efes'in CSKA Moskova'yı 30 sayı farkla mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Simon: 'Kariyerimin en iyisiydi'
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04 Mart 2021 22:55
Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon, CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Simon'un sözleri:

"Bu bir takım oyunu! Ben kariyerim boyunca gördüğüm en iyi devreydi, ilk yarıdaki oyunumuz. Her oyuncu mutluydu. Savunmada serttik. Topu paylaştık. Sonuç ortadaydı. Sadece 1 galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."



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