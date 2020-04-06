Simon Falette'yi bekleyen sürpriz

Fenerbahçe'de yönetimin, Falette'yi Frankfurt'a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı bildirildi

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Simon Falette'yi bekleyen sürpriz
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06 Nisan 2020 08:42
Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.

Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde şampiyonluk iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler'de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt'a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf'ta oynayan Zanka ile Nürnberg'te forma giyen Frey de geri dönebilir.

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