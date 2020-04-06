Simon Falette'yi bekleyen sürpriz

Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.
Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde şampiyonluk iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler'de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt'a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf'ta oynayan Zanka ile Nürnberg'te forma giyen Frey de geri dönebilir.
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Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde şampiyonluk iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler'de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt'a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf'ta oynayan Zanka ile Nürnberg'te forma giyen Frey de geri dönebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın