Simon Falette, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Simon Falette, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Simon Falette, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
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27 Haziran 2020 17:55
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu Simon Falette maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin Gineli oyuncusu Simon Fallette, adelesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amacıyla Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Simon Falette'nin kadrodan çıkarılmasının ardından stoper bölgesinde Luiz Gustavo yer aldı.



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