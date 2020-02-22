Simon Falette: 'Derbi atmosferi için sabırsızım'

Galatasaray karşısında ilk kez ligde 11'de oynamayı bekleyen Fenerbahçeli Simon Falette, maçın önemine değindi.
"BU MAÇLAR ÖZELDİR"
Gineli savunmacı, "Derbiler sadece Türkiye'de değil, her ülkede çok özeldir. Arkadaşlarımla birlikte ben de Galatasaray maçının atmosferini yaşamak için sabırsızım. Derbi olmasının dışında, şampiyonluk yarışına tutunmamız açısından da bu mücadelenin büyük önemi var. Kazanarak iddiamızı devam ettirmeyi çok istiyoruz" dedi.
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"BU MAÇLAR ÖZELDİR"
Gineli savunmacı, "Derbiler sadece Türkiye'de değil, her ülkede çok özeldir. Arkadaşlarımla birlikte ben de Galatasaray maçının atmosferini yaşamak için sabırsızım. Derbi olmasının dışında, şampiyonluk yarışına tutunmamız açısından da bu mücadelenin büyük önemi var. Kazanarak iddiamızı devam ettirmeyi çok istiyoruz" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın