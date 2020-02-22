Simon Falette: "Derbi atmosferi için sabırsızım"

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Simon Falette, Galatasaray derbisi öncesinde konuştu.

, Fotoğraf; AA
Simon Falette: 'Derbi atmosferi için sabırsızım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2020 10:38
Galatasaray karşısında ilk kez ligde 11'de oynamayı bekleyen Fenerbahçeli Simon Falette, maçın önemine değindi.

"BU MAÇLAR ÖZELDİR"

Gineli savunmacı, "Derbiler sadece Türkiye'de değil, her ülkede çok özeldir. Arkadaşlarımla birlikte ben de Galatasaray maçının atmosferini yaşamak için sabırsızım. Derbi olmasının dışında, şampiyonluk yarışına tutunmamız açısından da bu mücadelenin büyük önemi var. Kazanarak iddiamızı devam ettirmeyi çok istiyoruz" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için