Simon Falette: 'Derbi atmosferi için sabırsızım'

karşısında ilk kez ligde 11'de oynamayı bekleyen, maçın önemine değindi.Gineli savunmacı, "Derbiler sadece Türkiye'de değil, her ülkede çok özeldir. Arkadaşlarımla birlikte ben de Galatasaray maçının atmosferini yaşamak için sabırsızım. Derbi olmasının dışında, şampiyonluk yarışına tutunmamız açısından da bu mücadelenin büyük önemi var. Kazanarak iddiamızı devam ettirmeyi çok istiyoruz" dedi.