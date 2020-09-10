Simon Falette, Anderlecht'e gidiyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Simon Falette, Anderlecht'e transfer oluyor

Simon Falette, Anderlecht'e gidiyor
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10 Eylül 2020 10:54
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda Eintracht Frankfurt'a dönen Simon Falette'in yeni adresi belli oluyor.

Hannover 96'nın da ilgisi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için harekete geçen Anderlecht, bütçesini aşmayan bir savunmacıyla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Belçika temsilcisinin Falette transferinde sona yaklaştığı, artık son detayların görüşüldüğü belirtildi.



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